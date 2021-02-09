Заболеваемость туберкулезом в нашей стране с 2015 года по 2019-й снизилась на 43,1%, передает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
Согласно госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы этот показатель (с учетом рецидивов) за ближайшие пять лет должен снизиться до 19,3 случаев на 100 тысяч.
Сообщается также, что за период с 2015-го по 2019-й на 45% снизился показатель смертности населения от туберкулеза (с 4 до 2,2 на 100 тысяч). Ожидается, что к 2025 году произойдет снижение до 2,11 на 100 тысяч.
Фото: архив БЕЛТА
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В Беларуси заболеваемость туберкулезом за четыре года снизилась более чем на 40%
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