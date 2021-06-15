В Беларуси за январь-май выявлено 619 новых случаев ВИЧ-инфекции

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При этом уточняется, что показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 14% и составил 6,62 случая на 100 тысяч населения (январь-май 2020 года - 7,7 случаев на 100 тысяч населения).Больше всего случаев ВИЧ-инфекции за первые пять месяцев выявлено в Гомельской области и Минске (по 165) и Минской области - 108. В Брестской области зарегистрировано 44 случая, Витебской - 47, Гродненской - 24, Могилевской - 66.Специалисты отмечают, что в эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет. Из числа зарегистрированных за январь-май 2021 года случаев ВИЧ на людей старше 30 лет приходится 84% (январь-май 2020 года - 83%).По кумулятивным данным (с 1987 года) основным путем заражения является половой (66,4%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,6%. За январь-май 2021 года удельный вес людей, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,4%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 14,2% (январь-май 2020-го - 83,7% и 15,4% соответственно).В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины - 60,6%, доля женщин составляет 39,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-май 2021 года, составил 39,1% (январь-май 2020 года - 38,6%).В социальной структуре ВИЧ-инфицированных людей, впервые выявленных за январь-май 2021 года, 39,6% составляют представители рабочих специальностей и служащие, 37,2% - лица без определенной деятельности, 8,6% - из мест лишения свободы (январь-май 2020 года - 45,4%, 34,8% и 5,2% соответственно).