В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

В минувшие выходные в стране было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых погибли 6 человек, 26 получили травмы. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Правоохранители установили 128 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом виде. 420 водителей не имели права управления транспортным средством.
- Уважаемые водители, будьте дисциплинированы, не нарушайте правила дорожного движения. Если вы заметили, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, либо на проезжей части находится пьяный пешеход, позвоните в милицию. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь, - сказано в сообщении ведомства.
Фото из архива БЕЛТА