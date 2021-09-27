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  2. В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

В минувшие выходные в стране было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых погибли 6 человек, 26 получили травмы. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой. 


Правоохранители установили 128 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом виде. 420 водителей не имели права управления транспортным средством.

- Уважаемые водители, будьте дисциплинированы, не нарушайте правила дорожного движения. Если вы заметили, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, либо на проезжей части находится пьяный пешеход, позвоните в милицию. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь, - сказано в сообщении ведомства.  

Фото из архива БЕЛТА
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