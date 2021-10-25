В Беларуси за выходные в ДТП погиб один человек, еще 13 получили травмы

За минувшие выходные в Беларуси произошло 13 учетных аварий, в которых один человек погиб и 13 травмированы. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД.
Установлены 156 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде, еще 388 водителей не имели права управления транспортом.
Вместе с тем в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщается, что в преддверии осенних каникул с 25 по 29 октября будет проводиться профилактическая акция "Время стать заметным!". Она должна привлечь всеобщее внимание к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, призвать водителей к более ответственному поведению на дорогах, а также к использованию гражданами световозвращающих элементов в темное время суток.
– Ребятам напомнят основные аспекты безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дороге, – говорится в сообщении.