В Беларуси за три дня на железной дороге два человека погибли, один травмирован

22 января около 19:20 на станции Медведка (Витебская область) под поезд межрегиональных линий Витебск – Минск попал житель Витебского района 1971 года рождения. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С различными травмами его госпитализировали. Причины происшествия выясняются. Поезд вынужден был задержаться на десять минут.23 января в 18:25 на станции Борисов напротив дома № 1 на ул. М. Горького под поезд межрегиональных линий Витебск – Минск попал местный житель 1972 года рождения. Пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проверяется версия суицида. Стоянка поезда составила 12 минут.24 января около 11:15 в Буда-Кошелевском районе вблизи деревни Бушевка под поезд региональных линий Гомель – Минск попал мужчина 1962 года рождения из Бобруйского района. Предварительно, он переходил пути в неустановленном месте, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Сельчанина доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.МВД напоминает, что объекты железнодорожного транспорта отнесены к категории повышенной опасности, где необходимо придерживаться определенных правил. А именно: переходить пути в установленных и обозначенных местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками). При переходе путей необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и железнодорожниками. Нужно быть внимательными, не увлекаться гаджетами и прослушиванием музыки в наушниках. Пересекать пути после прохода поезда одного направления следует при отсутствии следования поезда встречного направления.Также не допускается проходить по путям или находиться на них в неустановленных местах, распивать спиртное или пребывать в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта в состоянии опьянения, подлезать под железнодорожный транспорт, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, прыгать с пассажирских платформ на пути, приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим составом, бежать по пассажирской платформе рядом с движущимся поездом, проводить подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.