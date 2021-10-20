В Беларуси за сутки зарегистрированы 2076 пациентов с коронавирусом

Всего с начала распространения коронавируса в республике диагноз COVID-19 подтвердили у 577 932 человек. Вылечились после заболевания 550 100 пациентов.Также за весь период пандемии инфекция на территории Беларуси унесла жизни 4449 человек.За прошедшие сутки проведено 55 648 тестов. Всего в стране выполнено 9 213 354 теста.