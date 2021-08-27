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В Беларуси за сутки выявили 1862 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Беларуси получили 1862 человека. Выписаны 1733 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране 476 265 человек перенесли коронавирус. Вылечились 469 569 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на инфекцию. Коронавирус унес жизни 3735 граждан.

За прошедшие 24 часа проведено 19 442 теста. Всего в республике выполнено 7 739 587 тестов.

По меньшей мере 1,62 млн человек привились первой дозой вакцины против коронавирунсой инфекции, из них как минимум 1,33 млн прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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