За минувшие сутки в Беларуси 1069 человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Выписаны 1202 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это следует из информации, размещенной в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в республике было зарегистрировано 437 664 случая инфицирования COVID-19. Вылечились после болезни 431 489 человек.
Коронавирус в Беларуси унес жизни 3365 пациентов.
За прошедшие 24 часа проведено 17 133 теста. Всего в республике их выполнено 7 151 228.
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В Беларуси за сутки выявили 1069 случаев заражения коронавирусом
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