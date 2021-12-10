В Беларуси за сутки выявили 1 801 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние 24 часа в стране зарегистрированы 1 801 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, выписаны 2 072 пациента. Это следует из актуальной статистики Минздрава, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
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В стране с начала пандемии коронавирусом заразились 671 432 человека. Поправились 661 296 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Скончались 5 245 человек с выявленным коронавирусом.
За последние сутки выполнено 25 388 тестов. Всего в стране проведено 10 626 257 исследований на наличие COVID-19.