В Беларуси за сутки выявили 1 801 новых случаев заболевания коронавирусом

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В стране с начала пандемии коронавирусом заразились 671 432 человека. Поправились 661 296 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Скончались 5 245 человек с выявленным коронавирусом.За последние сутки выполнено 25 388 тестов. Всего в стране проведено 10 626 257 исследований на наличие COVID-19.