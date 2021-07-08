За минувшие сутки в лесах страны потерялись двенадцать человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
7 июля в 14:56 спасателей уведомили о том, что в лесу возле деревни Усакино Кличевского района Могилевской области пропали четыре женщины (1987,1982, 1990 и 1999 годов рождения), мужчина 1999 и ребенок 2005 года рождения. В 19:15 работники МЧС нашли пропавших. С ними было все в порядке, медицинская помощь не потребовалась.
В этот же день в 16:07 поступила информация о пропавших в лесу возле городского поселка Октябрьский Гомельской области двух женщинах (1955 и 1979 годов рождения) и двух детях (2007 и 2011 годов рождения). В 17:06 их нашли.
В 21:23 работникам МЧС поступило сообщение о том, что в лесу возле деревни Дворец Вилейского района Минской области потерялся мужчина 1954 года рождения. Его еще не нашли, поиски будут продолжаться сегодня.
В 22:05 спасатели узнали о пропавшей в лесу возле деревни Залесье Осиповичского района Могилевской области женщине 1967 года рождения. В 23:11 работники МЧС помогли ей. В помощи медиков она не нуждалась.
Фото из архива БЕЛТА
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В Беларуси за сутки в лесах потерялись 12 человек
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