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  2. В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах

В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах

В лесном фонде Беларуси за последние сутки произошел 31 лесной пожар, сообщили sb.by в пресс-службе Минлесхоза.


«Общая площадь поврежденного леса составила около 200 гектаров», — проинформировали в Минлесхозе. Больше всего в Брестской и Гомельской областях — 6 и 8 пожаров соответственно.

«Отметим, что в южных регионах страны на данный момент преимущественно сложился 4-й класс пожарной опасности», — заявили в Министерстве лесного хозяйства. Местные власти начали вводить временные запреты на посещение лесов. По состоянию на 11 утра 10 апреля ограничения действуют уже в 60 регионах страны.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах произошло уже 344 случая возгораний. Общая площадь лесных пожаров превысила 1,9 тыс. га.

Основной причиной возгораний является человеческий фактор: большинство очагов возникло из-за распространения огня с мест выжигания сухой растительности, подчеркнули в Минлесхозе.

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