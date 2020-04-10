В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах

В лесном фонде Беларуси за последние сутки произошел 31 лесной пожар, сообщили sb.by в пресс-службе Минлесхоза.





«Общая площадь поврежденного леса составила около 200 гектаров», — проинформировали в Минлесхозе. Больше всего в Брестской и Гомельской областях — 6 и 8 пожаров соответственно.

«Отметим, что в южных регионах страны на данный момент преимущественно сложился 4-й класс пожарной опасности», — заявили в Министерстве лесного хозяйства. Местные власти начали вводить временные запреты на посещение лесов. По состоянию на 11 утра 10 апреля ограничения действуют уже в 60 регионах страны.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах произошло уже 344 случая возгораний. Общая площадь лесных пожаров превысила 1,9 тыс. га.

Основной причиной возгораний является человеческий фактор: большинство очагов возникло из-за распространения огня с мест выжигания сухой растительности, подчеркнули в Минлесхозе.