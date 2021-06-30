В Беларуси за сутки – плюс 914 случаев коронавируса, выписаны 919 пациентов

Так в ведомстве отметили, что с начала пандемии в республике выявлено 417 189 случаев коронавируса. За это время выздоровели 409 797 пациентов с диагностированным COVID-19, а умерли – 3143.Что касается числа выполненных тестов на коронавирус, их за прошедшие сутки насчитывается 18 846, а всего – 6 795 494 теста.