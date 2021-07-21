В Беларуси за сутки коронавирус выявили у 975 человек

По данным ведомства, с начала пандемии в нашей стране зарегистрировано 436 595 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели за этот период 430 287 пациентов с диагностированным коронавирусом, а скончались 3355.Сколько в Беларуси сделано тестов на COVID-19? 19 559 за прошедшие сутки, 7 134 095 всего.Что касается вакцинации от коронавируса, Минздрав приводит следующие цифры: более 1,28 млн белорусов уже получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 807 тысяч прошли полный курс вакцинации.