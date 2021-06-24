В Беларуси за сутки коронавирус подтвердился у 786 пациентов, выписаны 864

В ведомстве рассказали, что за весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси от COVID-19 вылечились 405 909 пациентов, а умерли – 3082.Также Минздрав привел обновленную статистику по количеству проведенных тестов на коронавирус в республике: 17 493 за прошедшие сутки и 6 704 014 всего.Что известно по данным о вакцинации от вируса в Беларуси? Согласно информации Минздрава, уже более 790,1 тысячи человек получили первую дозу препарата против COVID-19, из них свыше 501,7 тысячи прошли полный курс вакцинации.