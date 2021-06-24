За минувшие сутки в нашей стране COVID-19 зафиксировали у 786 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси насчитывается 413 139 случаев коронавируса. Такие данные сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве рассказали, что за весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси от COVID-19 вылечились 405 909 пациентов, а умерли – 3082.
Также Минздрав привел обновленную статистику по количеству проведенных тестов на коронавирус в республике: 17 493 за прошедшие сутки и 6 704 014 всего.
Что известно по данным о вакцинации от вируса в Беларуси? Согласно информации Минздрава, уже более 790,1 тысячи человек получили первую дозу препарата против COVID-19, из них свыше 501,7 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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В Беларуси за сутки коронавирус подтвердился у 786 пациентов, выписаны 864
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