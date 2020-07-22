В Беларуси за первое полугодие из обращения изъято около 1500 наименований продукции, не соответствующей требованиям

В Беларуси за первое полугодие 2020 года из обращения изъято около 1500 наименований продукции, не соответствующей требованиям. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич.

– За первое полугодие 2020 года изъято из обращения около 1500 наименований продукции, не соответствующей требованиям, и запрещен ввоз 900 наименований продукции. Также прекращено действие более 600 документов о подтверждении соответствия.

Говоря о структуре выявляемых нарушений, зампред Госстандарта в числе наиболее распространенных назвал показатели безопасности товаров, информацию для потребителей, отсутствие документов на подтверждение соответствия. Также он сообщил, что в основе выбора объектов для проведения проверок и мониторингов лежит риск-ориентированный подход.

– Для назначения контрольно-надзорного мероприятия инспектор анализирует имеющуюся информацию, оценивает риски и по бальной системе устанавливает степень риска в отношении товара и субъекта. Большая роль отводится анализу информации из разных источников. Это делается для того, чтобы контрольно-надзорная работа была максимально точная.

Дмитрий Барташевич также сообщил, что в реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, содержится около 2800 наименований.