За прошедшие выходные в Беларуси произошло более 20 учетных ДТП, в результате которых погибли шесть человек, а 23 получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Отмечается, что за выходные установлены 167 водителей, которые в нетрезвом состоянии управляли транспортными средствами, при этом 302 водителя не имели права управления транспортом.
В субботу, 5 июня, около 21:20 водитель "Фольксвагена", двигаясь по пр. Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении ул. Нарочанской в столице, столкнулся с мотоциклом "Дукати" под управлением 38-летнего мужчины. В результате аварии мотоциклист и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.
В воскресенье, 6 июня, около 7:00 в Горках 19-летний местный житель на Volkswagen пренебрег безопасной скоростью движения, не учел дорожные условия (спуск дороги с закруглением), в результате потерял контроль над управлением. Иномарка опрокинулась на проезжей части. Травмы получили водитель и пассажир – 20-летний житель Горок. Обоим потребовалась госпитализация.
– В стране завершилось специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!". Но это не значит, что безопасности детей на дороге нужно уделять меньше внимания. Уважаемые родители, с наступлением летних каникул дети большую часть времени проводят на улице. Чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо постоянно контролировать его местонахождение и интересоваться, чем он занимается без присмотра старших. Прежде чем отправлять своих детей на улицу, напомните им основные правила дорожного движения, – отметили в МВД.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси за минувшие выходные в ДТП погибли 6 человек
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.