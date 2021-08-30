В Беларуси яровой рапс убран почти с 80% площадей

Кроме того, в республике практически завершена уборка зерна. На сегодняшнее утро собрано уже 6323,0 тыс. тонн. Урожайность составила 30,8 ц/га. Госзаказ по зерну выполнен на 91,8%.На первом месте Минская область с показателем 1624,3 тыс. тонн. Следом идет Брестская область, где аграрии намолотили 1176,2 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Гродненская область с результатом 1112,6 тыс. тонн. В Могилевской области собрали 853, 7 тыс. тонн, а в Гомельской 781,6 тыс. тонн. К этому утру на Витебщине хлеборобы собрали 774,6 тыс. тонн зерна.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) осталось убрать менее 3 процентов площадей.Сена в республике осталось заготовить менее 23 процентов к общему плану. На утро 30 августа сенажа заготовлено 12 341,5 тыс. тонн, что составляет менее 9% площадей.