В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 99 584 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Зарегистрированы 119 390 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 977 802 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1074 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 99 584 пациента с COVID-19
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ