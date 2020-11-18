В Беларуси выздоровели и выписаны 98 318 пациентов с COVID-19

Зарегистрированы 118 008 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 947 761 тест.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1067 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.