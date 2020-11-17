В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 116 699 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Специалисты провели 2 917 080 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1060 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.