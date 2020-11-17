В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 97 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус нового типа, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 116 699 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Специалисты провели 2 917 080 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1060 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ