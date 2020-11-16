В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 115 448 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 2 903 032 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1053 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.