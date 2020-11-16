В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 96 462 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 115 448 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 2 903 032 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1053 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента с COVID-19
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Фото: Александр КУШНЕР