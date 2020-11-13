По состоянию на сегодня в нашей стране выздоровели и выписаны 93 570 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 814 373 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19
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Фото: Александр КУШНЕР