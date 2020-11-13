В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 814 373 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.