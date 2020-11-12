В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 92 843 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
Всего зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 2 780 552 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1027 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ