В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 2 780 552 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1027 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.