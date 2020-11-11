В Беларуси выздоровели и выписаны 92 266 пациентов с коронавирусом

В ведомстве отметили, что в Беларуси зарегистрированы 109 357 человек с положительным тестом на COVID-19.Согласно данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.