Всего проведен 2 750 21 тест, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
В ведомстве отметили, что в Беларуси зарегистрированы 109 357 человек с положительным тестом на COVID-19.
Согласно данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 92 266 пациентов с коронавирусом
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ