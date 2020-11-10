В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 108 300 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 720 390 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1016 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.