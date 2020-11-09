В Беларуси выздоровели и выписаны 91 353 пациента с COVID-19

Зарегистрированы 107 262 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 707 573 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1011 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.