В Беларуси выздоровели и выписаны 89 555 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 104 286 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 628 891 тест.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 1001 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.