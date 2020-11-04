В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 88 701 пациент, у которых ранее подтвердили коронавирус нового типа, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 102 313 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Специалисты провели 2 573 132 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровел и выписан 88 701 пациент с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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