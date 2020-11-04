В Беларуси выздоровел и выписан 88 701 пациент с COVID-19

Всего зарегистрированы 102 313 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Специалисты провели 2 573 132 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.