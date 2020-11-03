В Беларуси выздоровели и выписаны 87 985 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 101 329 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 547 858 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 992 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.