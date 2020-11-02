В Беларуси выздоровели и выписаны 87 400 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 100 400 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 2 537 798 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 989 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.