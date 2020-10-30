В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с коронавирусом

Как отметили в ведомстве, на 30 октября в Беларуси зарегистрировано 97 499 человек с положительным тестом на COVID-19.Согласно данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.