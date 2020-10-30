Всего проведено 2 470 207 тестов, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Как отметили в ведомстве, на 30 октября в Беларуси зарегистрировано 97 499 человек с положительным тестом на COVID-19.
Согласно данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с коронавирусом
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ