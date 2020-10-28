Всего проведено 2 418 399 тестов, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Согласно данным ведомства, на 28 октября в Беларуси зарегистрированы 95 545 человек с положительным тестом на COVID-19.
Как отметили в Минздраве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 969 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 84 690 пациентов с коронавирусом
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ