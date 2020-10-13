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  2. В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19

Всего проведено 2 095 917 тестов, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Фото носит иллюстративный характер

На 13 октября в стране зарегистрированы 84 524 человека с положительным тестом на COVID-19.

Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 906 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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