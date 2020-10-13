Всего проведено 2 095 917 тестов, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Фото носит иллюстративный характер
На 13 октября в стране зарегистрированы 84 524 человека с положительным тестом на COVID-19.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 906 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Опубликовано:
913
В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ