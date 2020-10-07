В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 75 683 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 81 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 976 828 тестов.
За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси скончались 874 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 75 683 пациента с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ