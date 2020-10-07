В Беларуси выздоровели и выписаны 75 683 пациента с COVID-19

Зарегистрированы 81 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 976 828 тестов.За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси скончались 874 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.