В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 949 656 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.