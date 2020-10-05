В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 75 303 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 949 656 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Опубликовано:
502
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: САЗОНОВ Андрей