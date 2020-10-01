В Беларуси выздоровели и выписаны 74 777 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 79 019 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 877 440 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 839 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.