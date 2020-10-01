В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 74 777 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрированы 79 019 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 877 440 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 839 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 74 777 пациентов с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ