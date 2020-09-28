Всего проведено 1 835 232 теста, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Согласно данным ведомства, на 28 сентября в Беларуси зарегистрированы 77 946 человек с положительным тестом на COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 822 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с коронавирусом
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ