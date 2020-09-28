В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с коронавирусом

Согласно данным ведомства, на 28 сентября в Беларуси зарегистрированы 77 946 человек с положительным тестом на COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 822 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.