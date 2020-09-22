В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 76 104 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 744 682 теста.
За период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончался 791 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 73 386 пациентов с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ