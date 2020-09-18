В Беларуси выздоровели и выписаны 73 098 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 75 230 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 700 790 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 773 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.