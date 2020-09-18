В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 73 098 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус нового типа, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрировано 75 230 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 700 790 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 773 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Опубликовано:
1328
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 098 пациентов с COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ