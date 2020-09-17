В Беларуси выздоровели и выписаны 72 967 пациентов с COVID-19

В общей сложности зарегистрированы 74 987 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 686 218 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончался 771 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.