В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 72 967 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
В общей сложности зарегистрированы 74 987 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 686 218 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончался 771 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 72 967 пациентов с COVID-19
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Фото: САЗОНОВ Андрей