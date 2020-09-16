В Беларуси выздоровели и выписаны 72 810 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 74 763 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 672 256 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончалось 767 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.