В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 72 810 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрировано 74 763 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 672 256 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончалось 767 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 72 810 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ