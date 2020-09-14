В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 74 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 661 933 теста.За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 756 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.