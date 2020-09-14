В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 72 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 74 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 661 933 теста.
За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 756 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
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Фото: САЗОНОВ Андрей