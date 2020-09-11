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В Беларуси выздоровели и выписаны 72 369 пациентов с COVID-19

В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 72 369 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего зарегистрированы 73 784 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 629 812 тестов. 

За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 738 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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