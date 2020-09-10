В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19

Всего зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 618 213 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 732 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.