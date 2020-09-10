В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 72 203 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Всего зарегистрирован 73 591 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 618 213 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 732 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 72 203 пациента с COVID-19
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА