В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 71 916 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19.
Специалисты провели 1 596 826 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 71 916 пациентов с COVID-19
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Фото: Алексей МАТЮШ