В Беларуси выздоровели и выписаны 71 916 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 73 208 человек с положительным тестом на COVID-19.Специалисты провели 1 596 826 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 721 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.