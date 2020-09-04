В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 71 510 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", информирует пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram-канале ведомства.
Всего зарегистрировано 72 485 человек с положительным тестом на коронавирус. Специалисты провели 1 564 458 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 701 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 71 510 пациентов с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ