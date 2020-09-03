В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 71 205 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, проинформировали в пресс-службе Минздрава.
Всего зарегистрировано 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 554 129 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 696 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 71 205 пациентов с COVID-19
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