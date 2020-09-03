В Беларуси выздоровели и выписаны 71 205 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 554 129 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 696 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.