В Беларуси выздоровели и выписаны 70 900 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрирован 72 141 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа.Специалисты провели 1 543 966 тестов.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 691 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.