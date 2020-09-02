В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 70 900 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", проинформировали в пресс-службе Минздрава.
Всего зарегистрирован 72 141 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа.
Специалисты провели 1 543 966 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 691 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 70 900 пациентов с COVID-19
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ