В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 71 843 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 532 119 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 681 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.