В Беларуси на 31 августа выздоровели и выписаны 70 468 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 71 843 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 532 119 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 681 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19
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