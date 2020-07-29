В нашей стране по состоянию на 29 июля выздоровели и выписаны 61 442 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 278 583 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ