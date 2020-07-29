В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 67 518 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 1 278 583 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 548 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.